Schmuckstück in Mettmann Goldberger Mühle öffnet zum Denkmal-Tag

Bundesweit wird er Sonntag, 10. September, zelebriert, die Goldberger Mühle ist in der Zeit von 11 bis 18 Uhr geöffnet. „Für das leibliche Wohl ist gesorgt mit traditionellen Backwaren zum Kaffee, selbst gebackenem Brot aus dem Königswinterer Backofen, mit einem Grillstand und frisch gezapftem Bier“, heißt es in der Einladung. Natürlich geht es jenseits des gemütlichen Miteinanders auch darum, Reklame in eigener Angelegenheit zu machen. Weiterhin sind Unterstützer gesucht und Freiwillige, die die Arbeit des Mühlen-Vorstandes unterstützen. „Wir brauchen weitere Ehrenamtliche“, sagt Norbert Molitor. Auch wegen der bisherigen Altersstruktur der Vereinsmitglieder tut Verjüngung not. Geplant ist, einen „Freundeskreis Goldberger Mühle“ zu gründen, wie Norbert Molitor ausführt.