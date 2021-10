Im März 2020 wurde die Feuerwehr Mettmann zu einem Brand in der Tiefgarage an der Schwarzbachstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang tiefschwarzer Rauch aus der Tiefgarageneinfahrt, ein Auto stand in Vollbrand. Der Brandstifter wurde jetzt zu einer Haftstrafe verurteilt. Foto: Mikko Schümmelfeder