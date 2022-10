Wirtschaft in Mettmann : So setzt Photovoltaik die Unternehmen unter Strom

So setzt Photovoltaik die Unternehmen unter Strom

Wirtschaft in Mettmann

KREIS METTMANN Auf der Suche nach preiswerter und sicherer Energie? Eine Roadshow des Landes macht Halt in der Kreishandwerkerschaft in Mettmann. Experten zeigen, wie die Kraft der Sonne genutzt werden kann.

Strom gewinnen aus der Kraft der Sonne. Um die Möglichkeiten der Photovoltaik für Unternehmen auszuleuchten, lädt die Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz NRW.Energy4Climate auf Initiative des Kreises Unternehmer aus dem Kreis Mettmann ein. Am Donnerstag, 17. November, treffen sich Interessierte in den Räumen der Kreishandwerkerschaft Mettmann, Emil-Beerli-Straße 10. Um 16 Uhr gehts los.

Als Teil seiner Solar-Offensive ist es dem Kreis Mettmann gelungen, die Roadshow „Mehr Photovoltaik auf Gewerbedächern“ nach Mettmann zu holen. Die Veranstaltung ist Teil der in 2021 gestarteten Kampagne des NRW-Wirtschaftsministeriums, dem Landesverband Erneuerbare Energien , den Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern sowie der Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz NRW.Energy4Climate.

Mit der Kampagne möchte die Landesregierung einen Beitrag für ihr Ziel leisten, die installierte Leistung von Photovoltaik bis 2030 mindestens auf 18 Giga-Watt gegenüber 2020 zu verdreifachen, falls möglich auf 24 GW zu vervierfachen. Die Veranstaltung am 17. November findet von 16 bis 18 Uhr in den Räumen der Kreishandwerkerschaft, Emil-Beerli-Straße 10 in Mettmann, statt. Eine Online-Teilnahme ist ebenfalls möglich. Informationen und Anmeldung unter www.pv-auf-gewerbe.nrw