Geistliches Wort aus Mettmann : Menschen die Angst nehmen

Jesus hat es uns vorgelebt, er hat genau zugehört und so Menschen die Angst genommen.

Die große Halle ist mit vielen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Freunden gefüllt. Und dann wird Jacks Name aufgerufen. Er geht langsam zur Bühne, hält sich die Ohren fest zu. Als er vorne angekommen ist und sich zu den Menschen hin umdreht, klatschen die gar nicht. Sie tun es stattdessen lautlos, deuten ein Klatschen nur an, erheben sich aber von ihren Plätzen. Manche winken ihm zu. Jack kann seine Hände von den Ohren nehmen. Er hatte nämlich auch nicht gehört, wie der Direktor zuvor alle gebeten hatte, ausnahmsweise einmal ganz still zu sein. Es ist ein großer Augenblick für Jack, für seine Familie und für die Schule. Menschen erkennen die Not eines anderen und stellen sich darauf ein. Solche Momente wünschen wir uns. Und sie sind möglich. Nur leider passieren sie nicht jeden Tag.