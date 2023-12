Romantisches Klavierkonzert an der Beckershoffstraße Ein Amerikaner in Mettmann

Ein in der Neandertalstadt gern gesehener Gast ist der amerikanische Klaviervirtuose Menachem Har-Zahav. Dem Pianisten wird nicht nur nachgesagt, virtuos und ausdrucksstark spielen zu können. Bei seinen Konzerten hat der Mann zweierlei im Sinn: Einerseits möchte er sein Publikum natürlich begeistern. Dieses Publikum sollen aber nicht allein alte Hasen sein, besonders gerne möchte er den Nachwuchs für Klavierkonzerte begeistern – weshalb junge Leute zu seinen Konzerten quasi bloß einen Obolus als Eintrittsgeld entrichten. So auch beim Konzert am 7. Januar, wenn er von 17 Uhr an in der Kulturvilla spielt.