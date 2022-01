Meisterpianist in Mettmann : Für klassische Musik begeistern

Mettmann Meisterpianist Menachem Har-Zahav will junge Menschen für alte Meister gewinnen. Denn leider gebe es das Vorteil, das klassische Musik langweilig sei. Das Gegenmittel: freier Eintritt für alle unter 18.

Er war hochbegabt, aber noch nicht berühmt: Mit 18 schlug sich der französische Komponist Claude Debussy als Hauspianist und Reisebegleiter der Musikmäzenin Nadeschda von Meck durch. Der Kalender zeigte das Jahr 1880. In jener Zeit soll Debussy auf den Gedanken für sein Werk „Children’s Corner“ gekommen sein. Gewidmet hat Debussy seinen Klavierzyklus seiner im Jahr 1905 geborenen Tochter Emma-Claude – samt Plüschelefant auf der Originalpartitur. „Ich glaube, dieses Stück schlägt einen passenden Bogen zu dem, was mir am Herzen liegt“, sagt der Ausnahmepianist Menachem Har-Zahav. Er gastierte am Sonntag in der Mettmanner Kulturvilla und hatte alle Kinder und Jugendlichen eingeladen, sein Konzert zu besuchen. „Ich möchte vor allen junge Menschen für die klassische Musik begeistern.“