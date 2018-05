Mettmann: Meister des Blues in Mettmann

Mettmann Michael van Merwyk spielte in der Arbeiterwohlfahrt. Es gab viel Beifall.

Beim Konzert im Haus der Awo gab sich van Merwyk als Star zum Anfassen. Schon lange vor Beginn saß er bei schönem Wetter zusammen mit einigen Konzertbesuchern auf der Terrasse und plauderte aus dem Nähkästchen. Dass er nur im kleinen Saal des Awo-Seniorentreffs auftreten sollte, statt in der großen Neanderthal Halle direkt gegenüber, störte ihn nicht. Im Gegenteil: "Eure Stadthalle ist eine typische Bausünde aus den 1980ern, wie unser Rathaus in Rheda-Wiedenbrück. Und beide kann man aus demselben Grund leider nicht abreißen" kommentierte van Merwyk gemütlich. Genauso gemütlich ging es dann kurz nach acht von der Terrasse ins Haus. "Liebe Kinder, sollen wir anfangen?", fragte van Merwyk und griff zu seiner Gitarre. Virtuos fliegen seine Finger über das Griffbrett, seine volle Bass-Stimme brummt in geschmeidigem amerikanischen Englisch. "Time can tell | I'm ready for the well", sinnierte der selbstverfasste Text und forderte auf: "Sing along to the music that is playing!". Eigenkompositionen dominieren die Konzerte von Michael van Merwyk. Im Juni wird sein neues Album "Fight the Darkness" auf den Markt kommen, und in Mettmann stellte er vorweg schon einmal das Titelstück vor.