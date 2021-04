Mettmann : Anlaufstelle im Herzen der Stadt

Mettmann Vor 48 Jahren wurde in Mettmann das Jugendhaus ins Leben gerufen. Seit Dezember 2006 gehört es dem Bundesprogramm „Mehrgenerationenhaus“ an.

Das Mehrgenerationenhaus Am Königshof 15 steht für alle offen. Ziel ist es, das Konzept der Großfamilie aufrecht zu erhalten. Diverse Vereine und Initiativen nutzen die Räumlichkeiten.

Für diese Zielgruppe organisiert das Mehrgenerationenhaus in den Ferien Familientouren. „Durch die Förderung können wir mehr Busse einsetzen oder auch mehr Touren organisieren“, freut sich Axel Meven. Denn der Bedarf ist groß, die Touren sind schnell ausgebucht. Vor allem die Hollandtour sei sehr gefragt. „Für viele Kinder ist es das erste Mal, dass sie ans Meer kommen“, weiß Meven.

Leider mussten wegen Corona die geplanten Touren in den Osterferien ausfallen. „Wir planen jetzt für die Sommerferien“, sagt Meven. Überhaupt leidet das umfangreiche Programm des Mehrgenerationenhauses sehr unter der Pandemie. So können viele Workshops nicht oder nur unter sehr erschwerten Bedingungen, für eine nur sehr begrenzte Teilnehmerzahl stattfinden.

Auch die seit 25 Jahren bestehende Freizeitwerkstatt hat sich in mehrere Gruppen aufgeteilt. Diese Freizeitwerkstatt ist eines der Senioren-Angebote des Mehrgenerationenhauses. „Es ist eine Gruppe von aktiven Rentnern, die handwerklich tätig sind“, erklärt Axel Meven, „und das für einen guten Zweck.“

Sie handwerken und schreinern nicht nur für Schulen und Kindergärten, sondern auch für die Bibliothek. „Sie gehen Dinge an, die sonst nicht umsetzbar wären.“ Zuletzt waren sie damit beschäftigt, Osterhasen für eine Offene Ganztagseinrichtung herzustellen. Und im Rahmen der Ferienprogramme bietet die Freizeitwerkstatt kreative Workshops für Kinder und Jugendliche an – normalerweise. Wie das in diesem Jahr wird, weiß noch keiner wirklich zu sagen.