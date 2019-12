Ausbau in Mettmann geplant : Mehr Kita-Plätze: Stadt kauft Gemeindehaus

Zum Gemeindehaus in Obschwarzbach gehört auch noch ein Grundstück, das die Stadt jetzt bebauen will. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Das Gelände soll unter anderem für die Erweiterung der Kita Obschwarzbach und den Bau einer Feuerwehrhalle genutzt werden.

Die Evangelische Kirchengemeinde wird ihr Gemeindezentrum in Obschwarzbach an die Stadt verkaufen. Das teilte jetzt Bürgermeister Thomas Dinkelmann dem Rat mit. Presbyterium sowie Kreissynodalvorstand haben dem Verkauf des Grundstücks an die Stadt zugestimmt. Sobald wie möglich werde der Kaufvertrag jetzt beim Notar unterzeichnet. Stadt und Gemeinde haben über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart. Die Kirchengemeinde darf auch künftig für ihre Angebote die Räume des Bürgerzentrums nutzen.

Das Gemeindehaus der evangelische Kirche in Obschwarzbach ist Treffpunkt vieler Gruppen und Kreise. Es ist das einzige Veranstaltungsgebäude in Obschwarzbach. Das Haus wurde 1976 errichtet. Seit Juli 2015 sind die oberen Räume des Gemeindehauses an den Trägerverein Bürgerzentrum Ob- und Niederschwarzbach vermietet. In den unteren Räumen ist die Feuerwehr eingezogen.

Info Kita platzt aus allen Nähten Ausbau 2011 wurde die Kita Obschwarzbach um- und angebaut, so dass seit Herbst 2011 in zwei Gruppen Kinder ab dem zweiten Lebensjahr betreut werden. Plätze Das sind 20 Kinder pro Gruppe, davon bis zu sechs „U3-Kinder“. Im Zuge des Umbaus wurde auch das Außengelände völlig neu gestaltet.

„Mit dem Erwerb des Grundstücks können wir nun dringend erforderliche Planungen für den Ortsteil Obschwarzbach in die Umsetzung bringen“, sagt Dinkelmann erfreut. Das Grundstück an der Sudetenstraße biete zum einen die Möglichkeit, den Feuerwehrstandort in Obschwarzbach mit dem Bau einer Fahrzeughalle zukunftsfähig aufzustellen. Zum anderen kann die städtische Kindertageseinrichtung, die sich in direkter Nachbarschaft zum ehemaligen evangelischen Gemeindehaus befindet, erweitert werden. Mit einem Anbau an die Kita, der nur auf dem Grundstück möglich ist, werden weitere, dringend benötigte Betreuungsplätze geschaffen.

Im Garten des ehemaligen Gemeindezentrums wird die Stadt eine Fahrzeughalle für die Feuerwehr errichten, die über die Sudetenstraße angefahren wird. In der Halle werden künftig zwei Fahrzeuge stationiert. Ein Gang soll die Fahrzeughalle mit den Räumen des ehemaligen Gemeindehauses verbinden, die von der Feuerwehr bereits genutzt werden

Die evangelische Kirchengemeinde hatte vor Jahren beschlossen, sich aus wirtschaftlichen Gründen vom Gemeindehaus zu trennen. Der Bürgerverein Ob- und Niederschwarzbach setzte sich jedoch für den Erhalt des Hauses als Versammlungsstätte ein, gründete den Verein „Bürgerzentrum Ob- und Niederschwarzbach“, der das Haus von der Kirchengemeinde übernommen hat und seitdem für Veranstaltungen vermietet. Als neue Eigentümerin der Immobilie wird die Stadt dem Verein „Bürgerzentrum Ob- und Niederschwarzbach“ anbieten, auch weiterhin die Bewirtschaftung des ehemaligen Gemeindehauses in der bewährten Praxis fortzuführen. Auf dieses positive Signal hatte der Verein bereits gewartet.