Rotes Kreuz in Mettmann : Mehr als 900 Helfer stehen kreisweit bereit

Norbert Danscheidt ist Vorsitzender des Kreisverbandes. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Dem Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Mettmann gehören 13 rechtlich selbstständige Ortsvereine an, darunter die in Erkrath, Wülfrath, Ratingen, Heiligenhaus, Hilden, Haan, Langenfeld und Monheim.

Kreisvorsitzender ist Norbert Danscheidt, zugleich Technischer Dezernent der Stadt Hilden und bei der letzten Kommunalwahl in Mettmann Bürgermeisterkandidat der CDU.

Die Betätigungsfelder des Roten Kreuzes liegen in den Bereichen Sozialarbeit, Erste Hilfe und Katastrophenschutz. Für den Notfall stehen im Kreisverband drei DRK-Einsatzeinheiten mit je 33 Einsatzkräften zur Verfügung.

Darüber hinaus hält er einen Patiententransportzug bereit. Er besteht unter anderem aus jeweils vier Kranken- und Rettungswagen, die bis zu zehn Patienten transportieren können. Mit Reservefahrzeugen und Mehrfachbesetzung werden insgesamt 15 Fahrzeuge und 90 Helfer vorgehalten. Außerdem ist das DRK in der Lage, im Großschadensfall einen Suchdienst einzurichten. Zu den Leistungen des Kreisverbandes gehört aber auch die Migrationsberatung für Zuwanderer, der DRK-Hausnotrufdienst für ältere und kranke Menschen, ein ärztlicher Notfalldienst und ein Blutspendedienst mit regelmäßigen Terminen, zu denen jährlich rund 11.000 Blutspender begrüßt werden. Das Rote Kreuz unterhält die Kreisgeschäftsstelle an der Bahnstraße in Mettmann, das Familienbildungswerk in Hilden und ein Begegnungszentrum in Mettmann. Der Kreisverband schloss das vergangene Jahr mit einer schwarzen Null ab.

Ob dies auch im laufenden Jahr so sein wird, hängt unter anderem auch von der speziellen Lage in Mettmann ab, wo die Stadt den Krankentransportdienst mit dem DRK aufgekündigt hat. Das reißt ein großes finanzielles Loch in den Etat des Kreisverbandes. Aktuell hofft Vorsitzender Danscheidt noch darauf, dass sich der Mettmanner Stadtrat zu einer finanziellen Kompensation entschließt.

Mehr als 900 ehrenamtliche Helfer sind in Diensten aktiv, im Jugendrotkreuz sind rund 400 Mitglieder organisiert. Doch der Kreisverband hat auch mit einem Schwund seiner Fördermitglieder zu kämpfen. Zählte er Ende 2012 über alle 30 Ortsvereine noch 11.728 Mitglieder, so waren es Ende vergangenen Jahres nur noch 8463.

