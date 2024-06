Präventionsarbeit von Schülern für Schüler Medienscouts führen als Lotsen durchs düstere Netz

Mettmann · In Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Medien NRW hat das Medienzentrum Kreis Mettmann erneut 36 Schüler und 18 Lehrer aus neun weiterführenden Schulen zu Medienscouts ausgebildet. Was sie am Heresbach-Gymnasium und Heine-Gymnasium leisten und welche Pläne die Gesamtschule hat.

02.06.2024 , 14:46 Uhr

Medienscouts lotsen Mitschüler als Experten durch die digitale Welt. Foto: dpa/Annette Riedl