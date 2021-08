Im Kunsthaus Mettmann : ME open Art beschäftigt sich mit Beuys

METTMANN Im Kunsthaus Mettmann zeigen diesmal 23 Künstler insgesamt 36 Werke. Die Ausstellung wird am Freitag, 13. August, um 17 Uhr eröffnet. Zu sehen sind die Arbeiten bis zum 29. August. Dann werden auch die Publikums-Preise verliehen.

Die Erweiterung des Kunstbegriffs – Positionen zu Joseph Beuys . Unter diesem Motto steht die diesjährige ME open Art 2021 in der Zeit vom 13. bis 29. August im Kunsthaus Mettmann, Mühlenstraße 27/29. Am Freitag, 13. August, um 17 Uhr wird die Ausstellung von Bürgermeisterin Sandra Pietschmann und der ersten Vorsitzenden des Kunsthauses, Monika Kißling, eröffnet.

„Joseph Beuys wäre in diesem Jahr 100 geworden. Da drängte sich für das Team des Kunsthauses das Thema förmlich auf“, sagt Kurator Lothar Weuthen, der zusammen mit Angelika und Peter Lorenz den Aufbau der themenbezogenen Ausstellung vorgenommen hat. Lother Weuthen weist darauf hin, dass die jährlich durchgeführte ME open Art bereits zum fünften Mal stattfindet und in der Region mittlerweile einen guten Namen in der Kunstszene besitze. „Wir haben natürlich mit unserem schön eingerichteten Kunsthaus, in dem auf zwei Etagen ausgestellt werden kann, ideale Räumlichkeiten für so eine anspruchsvolle. jurierte Kunstausstellung zur Verfügung.“