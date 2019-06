Ausstellung in Mettmann : Maya Baron zeigt Abstraktes in Acryl

Mettmann Noch bis Ende Juli sind die Bilder in der Filiale der Kreissparkasse in Metzkausen zu sehen.

Es gibt eine neue Ausstellung in der Metzkausener Kreissparkasse: Maya Baron zeigt Abstraktes und Intuitives in Acryl. Maya Baron ist bekennende Autodidaktin. Zehn meist großflächige, abstrakte Werke sowie ein naives Bild sind unter dem Ausstellungsmotto „Strictly abstract“ noch bis Ende Juli in der Sparkassen-Filiale in Metzkausen zu sehen.