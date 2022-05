Mitstreiter für neuen Chor in Mettmann gesucht : Mattias Trimpop und Klangerzeuger

Mettmann Im Chor zu singen, ist für Millionen von Menschen eine Leidenschaft. Nicht nur wegen der Musik, sondern auch, um neue Kontakte zu knüpfen. Der neu gegründete Chor trifft sich dienstags.

Mit Otmar Stangl hat der begeisterte Sänger auf der App „nebenan.de“ einen Chorleiter gefunden, dem die Freude am Singen und der Zusammenhalt in der Gemeinschaft wichtig ist. Denn das zarte Pflänzchen „Klangerzeuger“ will gehegt und gepflegt werden. Geprobt wird jeden Dienstagabend ab 19.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus. Und weil Gesang Spaß machen soll, stehen zunächst Pop-Songs auf dem Probenplan, also Lieder wie „Thank you for the music“ oder „99 Luftballons“. Nach Herzenslust wird in der oberen Etage am Kö vierstimmig gesungen und Otmar Stangls Geduldsfaden scheint ziemlich lang zu sein, denn bei nur neun Sängern verlässt den einen oder anderen schon mal der Mut, zumal Notenkenntnisse nicht zwingende Voraussetzung bei den Klangerzeugern sind.