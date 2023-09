Bürger-Workshop Schule in Mettmann Verwaltungsspitze diskutiert mit Bürgern Masterplan Schulen

Der Masterplan Schulen zur Entwicklung der städtischen Bildungslandschaft liegt seit vergangenem Donnerstag vor. Ein umfangreiches, akribisch ausgearbeitetes Werk, das sich in seiner Struktur am sogenannten Münchner Lernhaus orientiert. Im gemeinsamen Ausschuss von Schule und Bildung sowie dem Ausschuss für strategische Stadtplanung und Bauen hauptsächlich den Schulleitern sowie den Fraktionen präsentiert, soll nun ganz Mettmann eingebunden werden. Dienstag, 19. September, wollen sich die Masterplanerinnen Anne Havlat und Nicole Faber-Zisselmar zusammen mit dem Technischen Beigeordneten Tobias Janseps, Schuldezernenten Marko Sucic und Bürgermeisterin Sandra Pietschmann den Fragen der Öffentlichkeit von 18 Uhr an im Rathaus stellen.