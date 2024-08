Nach drei Generationen und 100 Jahren in Mettmann Rolf Rainer schnürt die Wanderstiefel

150 Millionen Schritte legt ein Mensch in seinem Leben zu Fuß zurück; ungefähr jedenfalls. 6000 Schritte sind es pro Tag. 300 bis 400 Arbeitsschritte sind nötig – vom ersten Messen bis zur Übergabe eines Maßschuhs an den Kunden; für ein Paar also 600 bis 800. Und dann ist da am Samstag dieser eine Schritt – wenn Rolf Rainer zum letzten Mal die Tür zu seinem Ladenlokal an der Johannes-Flintrop-Straße abschließt. Dieser eine Schritt beendet eine Ära. Maßschuhmacher Rolf Rainer verlegt seinen Arbeitsmittelpunkt nach Köln-Kalk. Er verlässt Mettmann.