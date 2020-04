Mettmann : Masken für Geschäftsleute per Sammelbestellung

Masken für Geschäftsleute per Sammelbestellung

Mettmann Kreativer Mund-Nasen-Schutz für Geschäftsleute in Mettmann.

Ab dem heutigen Montag, 20. April, dürfen Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Fläche wieder öffnen. Die Abstands- und Hygieneregeln sind klar definiert, als zusätzlichen Schutz bietet Mettmann Impulse nun seinen Mitgliedern, Händler, Dienstleistern und Gewerbetreibenden die Möglichkeit, gemeinsam Nasen- Mund-Bedecker zu bestellen. „Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske ist zwar nicht vorgeschrieben, aber dringend geboten“, heißt es in einer jetzt verschickten Mail. „Damit schützen Sie sich und andere.“ Angeregt durch die städtische Wirtschaftsförderung gibt es eine Idee zur Gestaltung der spezifischen „Mettmann Maske“: nämlich mit einem Lächeln und dem Bekenntnis „Mettmann – Mit Abstand am besten“ zu versehen. Bis Dienstag, 21. April, kann dieser zweckmäßige und hübsch anzusehende Schutz nun via info@me-impulse.de bestellt werden. Mehr Informationen auf der Homepage des Verbundes oder unter der Telefonnummer 02104-819314.