Geistliches Wort aus Mettmann : Die Antwort ist ganz einfach

Mettmann Warum soll ich eine Maske tragen? Diese Frage ist auch und gerade unter christlichen Aspekten leicht zu beantworten, findet der evangelische Pfarrer in Mettmann, Jürgen Artmann.

In diese Woche fiel der Schulstart, der jetzt mit größter Aufmerksamkeit verfolgt wurde. Abstand, Maske, Unsicherheit, Angst, Fürsorge, Ärger, Unverständnis, Verweigerung, Vorwürfe, Anschuldigungen, Besserwissen und was alles sonst noch den Mittwochvormittag begleitet und in den Folgetagen Gewicht behalten hat.