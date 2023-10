Essen und Genuss Die Martinsgänse sind gut gediehen

Das bestätigt Johannes Kircher von Gut Schobbenhaus: „Durch den Regen ist das Gras gut gewachsen.“ In den vergangenen Sommern war das nicht so, die Gänse hatten kaum frisches Grün zu fressen. „Außerdem war es so heiß, dass sie sich nur im Schatten aufgehalten haben“, erzählt Kircher. Das war dieses Jahr anders. „Sie haben sich wirklich gut entwickelt, weil es nicht so heiß und trocken war.“ So sind sie viel mehr herumgelaufen, haben ihr Leben genossen. „Und Bewegung erzeugt natürlich ein viel schöneres Muskelfleisch“, weiß Kircher. Da die Preise für Küken und Futter sich 2023 etwas entspannt haben, die Energie- und Personalkosten jedoch immer noch sehr hoch sind, haben die beiden Geflügelzüchter ihre Preise vom Vorjahr beibehalten.