Männerkochkursus in Mettmann Marlies Buchner macht müde Männer am Herd munter

„Wetten, dass ...“ war ein überaus beliebtes Showformat. Marlies Buchner interpretiert dieses „Topp, die Wette gilt!“ auf ihre Art: „Wetten, ich bringe Sie zum Kochen?“, so lautet der Titel ihres Kochkurses. Er richtet sich an Männer in der sogenannten „Dritten Lebensphase“, neudeutsch Golden Ager genannt. „Vor allem sind es Alleinstehende und Witwer“, erzählt die 85-Jährige über ihre Schüler. „Als sie hier ankamen, konnten sie nichts“, lautet ihr schonungsloses Urteil. Inzwischen „bringe ich denen nichts mehr bei. Jetzt kochen wir gemeinsam – und haben Spaß.“ Sie sei dabei die „Henne im Korb“. „Die futtern dir aus den Händen“, kommentierte das ihr Ehemann.