Musik für Orgel und Cello : Marktkonzert im Mai

Daniel Posdziech spielt demnächst beim Marktkonzert auf der St. Lambertusorgel. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Am Samstag, 4. Mai, um 11 Uhr gibt es das nächste Marktkonzert an St. Lambertus mit Musik für Orgel und Cello. Es musizieren Ruth Felicitas Lehmann, Cello und Daniel Posdziech, Orgel. Ruth Lehmann trat schon früh solistisch sowie in kammermusikalischer Besetzung auf.

