Manufaktur in Mettmann : Besteckspezialist Mono bittet zur besonderen Nachtschicht

Wilhelm Seibel, Geschäftsführer in fünfter Generation beim Mettmanner Besteckspezialisten Mono, lädt zur Nachtschicht. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Ein intensiver Blick in die Produktion, ein tolles Angebot von Partnern aus der Region und bis Mitternacht ein Sonderverkauf - all das bietet der Mettmanner Besteckspezialist Mono. Am 24. Juni lädt er deshalb zu einer ganz besondere Nachtschicht ein.

Wie entstehen Messer und Bestecke? Am Freitag, 24. Juni, können alle Interessierten dabei zusehen. Von 20 bis 23 Uhr treffen sie bei einer offenen Nachtschicht beim Mettmanner Spezialisten Mono die Handwerker: Besteckschleifer, -präger und Reider und können ihnen bei der Herstellung von Bestecken über die Schulter schauen. Gleichzeitig werden von 20 bis 24 Uhr die Manufaktur-Tore für einen großen Lagerverkauf mit Restposten, Auslaufware und besonderen Konditionen geöffnet.

Nach wie vor in traditioneller Handarbeit, mit bis zu über 30 Arbeitsschritten, werden bei Mono Design-Bestecke und Tischaccessoires gefertigt. Die Ursprünge des Unternehmens reichen bis 1895 zurück, als in Mettmann die Britanniawarenfabrik W. Seibel gegründet wurde. Unternehmergeist, Produktkenntnis und das Gefühl für Design werden seither in dem Familienunternehmen von Generation zu Generation weitergegeben.

Kaum jemand weiß, dass die Produktion eines Besteckteils mit über 30 Handarbeitsschritten verbunden ist. Warum wird ein hochwertiges Tafelmesser nicht aus einem Stück gefertigt? Was ist eine Mikroverzahnung? Werden bei einer Tafelgabel tatsächlich die Zinkenzwischenräume von Hand geschliffen? Unter dem Motto „Wir sind Made in Germany“ möchten die Mitarbeiter der Besteckmanufaktur Mono an diesem Abend zeigen, wie viel Geschick und Erfahrung bei der Fertigung eines hochwertigen Qualitätsbestecks notwendig sind.