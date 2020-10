Führerschein sichergestellt : Mit 0,8 Promille Auspark-Unfall verursacht

Mettmann Ein Mann aus Mettmann, der vermutlich alkoholisiert war, hat beim Ausparken auf dem Karpendeller Weg einen dort geparkten Pkw beschädigt.

Ein vermutlich alkoholisierter Mann aus Mettmann hat am Donnerstag einen Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden auf dem Karpendeller Weg verursacht. Wie die Polizei berichtet, hatte der 51-Jährige gegen 16 Uhr beim Ausparken seines Pkw ein anderes geparktes Auto beschädigt. Da die Beamten bei der Unfallaufnahme einen Alkoholgeruch bei dem Mann feststellten, veranlassten sie einen Alkoholtest: Das Ergebnis war mit 0,8 Promille positiv. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss gegen den Mettmanner ein. Außerdem wird gegen ihn wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt, da er sich zunächst vom Unfallort entfernt hatte – allerdings nur, um seine Papiere aus der Wohnung zu holen. Das gab seine Beifahrerin an, die vor Ort geblieben war. Der Mann sagte aus, den Alkohol erst bei sich zu Hause, also nach dem Unfall, konsumiert zu haben. Das wird nun per Blutprobe überprüft. Sein Führerschein wurde sichergestellt, das Autofahren ist ihm bis auf weiteres untersagt.