Ehrenamt in Mettmann – der Kinderschutzbund : „Manche hungern bis zum Mittag“

Mettmann Auch in Mettmann leben Mädchen und Jungen in Armut, sagt Esther aus dem Kahmen vom Kinderschutzbund.

Bevor Esther aus dem Kahmen zum Kinderschutzbund kam, half sie in einer Suppenküche aus. „Ich habe dann aber nach einer Einrichtung Ausschau gehalten, die näher an meinem Wohnort liegt“, erzählt sie. Über das Online-Angebot der Caritas-Freiwilligenzentrale entdeckte sie die Ausschreibung des Kinderschutzbundes. „Davon habe ich mich sofort angesprochen gefühlt. Ich habe selbst keine Kinder und hatte das Gefühl, auf diese Weise etwas geben zu können. Es ist wichtig, dass es auch die Menschen gibt, die sich im Hintergrund einsetzen“, sagt sie.

Die Serie Unsere Redaktion stellt in lockerer Folge ehrenamtlich Tätige in Mettmann vor.

Zu Beginn, berichtet sie, habe ihr das Ehrenamt emotional einiges abverlangt. „Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es auch in Mettmann Kinder gibt, die in Armut oder in schlechten Verhältnissen aufwachsen. Das findet hinter verschlossenen Türen statt und man bekommt es im Alltag nicht unbedingt mit.“ Auf die Perspektiven und Bedürfnisse der Familien müsse man sich erst einstellen. „Unsere Hauptaufgabe ist die Hausaufgabenbetreuung“, sagt aus dem Kahmen. „Dort sind auch Sozialpädagogen anwesend, die helfen können, es gibt Nachhilfe für die Kinder und ein warmes Mittagessen.“ Für einige der Kinder, welche die Betreuung besuchten, sei dieses Mittagessen die erste Mahlzeit des Tages. Dazu sagt die Ehrenamtlerin: „Mitgefühl ist wichtig, aber nicht Mitleiden. Das lähmt und macht es unmöglich, selbst zu helfen.“

Arbeitsagentur in Mettmann informiert : Berufswahl – so können Eltern helfen

Große Freude an ihrem Ehrenamt bereitet aus dem Kahmen, dass sie ständig Neues dazulernt und neue Menschen trifft. „Wir sind ein tolles Team und ziehen an einem Strang.“ Der gesamte Vorstand des Kinderschutzbundes besteht aus Ehrenamtlichen. „Als ich dazu kam, war ich die Jüngste“, erzählt sie. „Aber ein bisschen frischer Wind tut ja auch gut, wenn man nicht gerade mit Gewalt versucht, alles umzukrempeln.“

Andere Berufstätige möchte sie ermuntern, sich ebenfalls in einem sozialen Bereich zu engagieren. „Das Schöne am Ehrenamt ist, dass ich mir meine Aufgaben selbst aussuchen und meine Zeit selbst einteilen kann.“ Interessierten, die sich ein Ehrenamt vorstellen können, rät sie, sich erst mal in Ruhe umzuschauen. „Manche wissen vielleicht gar nicht, was ihnen liegt. Ich glaube aber, dass man die verschiedensten Fähigkeiten und beruflichen Kenntnisse in Ehrenämtern nutzen kann.“