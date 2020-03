Mettmanner Persönlichkeiten schreiben : Mal nicht Schwarzsehen – geht das?

Mettmann Die Fastenaktion der Evangelischen Kirche regt zum Nachdenken an – auch jetzt.

(RP) „Sieben Wochen ohne...“, das ist das Leitmotto der Evangelischen Kirche für die Fastenzeit zwischen Karneval und Ostern. Sie endet am 13. April. In diesem Jahr gibt es die Anregung, auf Schwarzsehen und Pessimismus zu verzichten. Eine Idee, die in Zeiten des sich ausbreitenden Corona-Virus an Brisanz gewinnt. Sich selbst und anderen Mut machen, Zuversicht zeigen, Hoffnung haben, optimistisch bleiben – geht das überhaupt, wenn eine Pandemie das öffentliche Leben lahm legt? Oder brauchen wir Optimismus jetzt erst recht? Wir hörten uns bei Mettmanner Persönlichkeiten um. Diesmal macht sich der Bürgermeister der Stadt Mettmann, Thomas Dinkelmann, Gedanken.