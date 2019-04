Ein besonders Konzertereignis : Mai-Gala lockt mit Star-Tenor

Mikhail Agafonov - hier begleitet von Stephen Harrison (Klavier) - ist ein gern gesehener Gast in der Kreisstadt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

METTMANN Am Samstag, 18. Mai, hebt sich wieder mit Mikhail Agafonov der Vorhang in der Neandertalhalle. Der Kartenvorverlauf hat bereits begonnen.

„Es tut Ihnen sicher auch mal ganz gut, eine Stunde lang keine Erklärungen zum braunen Aufmarsch abgeben zu müssen”, begrüßte Karl-Heinz Nacke, Veranstalter der über Mettmanns Grenzen hinaus bekannten “Maigala” Bürgermeister Thomas Dinkelmann zur Pressekonferenz.

Nachdem Lydia König, Abteilung Kultur und Stadthalle, den Bürgermeister, den Vorsitzenden des Velberter und des Hochdahler Männerchors, Dr. Horst-Günther Ostholt und Dr. Richard Bauer, sowie den Hochdahler Ehrenvorsitzenden, Detmar von Foerster, und Dr. Christoph Erven, Vorstandsmitglied des Mettmanner Bauvereins erst einmal eine Tasse Kaffee kredenzt hatte, hieß Hausherr Dinkelmann die Gäste willkommen und übergab das Wort dann an Karl-Heinz Nacke: „Leider muss ich Steven Harrison wegen einer dringenden Terminsache im Düsseldorfer Rathaus entschuldigen”, begann dieser seine Ausführungen zur 11. Maigala, auf die gleich eine zweite Ausnahme folgte: „Dieses Jahr mussten wir den Termin in Mettmann auf Samstag verlegen, weil die Stadtkirche in Velbert am Samstag nicht frei war.”

Info Karten in den bekannten Vorverkaufsstellen Karten Der Kartenverkauf ist gestartet. Karten (18 Euro) gibt es im Bürgerbüro, in der Schaufenster-Geschäftsstelle in der Mühlenstraße und der Ticket-Zentrale am Markt. Stephen Harrison, der Direktor der Deutschen Oper am Rhein, der die Stars am Flügel begleiten wird, und Karl-Heinz Nacke versprechen eine unterhaltsame Gala auf höchstem Niveau. Der große Männer-Opernchor mit 80 Sängern aus Hochdahl und Velbert ist das Herzstück der Maigala.

Daher sei man der Caritas Mettmann besonders dankbar, denn diese habe die Halle den ganzen Tag über für eine eigene Veranstaltung gebucht. “Nur weil die Caritas bereit war, um 18 Uhr aufzuhören, können wir das Konzert abhalten”, so ein erleichterter Nacke. “Da auch in diesem Jahr der 80 Mann starke Chor das Herzstück der Veranstaltung ist, haben wir Podeste besorgt, damit wir die Mitglieder beider Chöre gut stellen können. Froh bin ich auch, dass mit Prof. Thomas Gabrisch ein so hochstudierter Dirigent am Pult steht”.

Natürlich kann sich auch die Riege der Solisten sehen lassen, die für die diesjährige Maigala verpflichtet werden konnte: Neben Star-Tenor Mikhail Agafonov, bereits aus dem letzten Jahr durch sein Traumduett aus “La Boheme” mit Morenike Fadayomi bekannt, tritt mit Daniel Kim aus Korea ein zweiter Tenor auf. Zusätzlich konnte der international renommierte Bariton Thomas Laske verpflichtet werden. „Bei der Auswahl der Stücke sind wir neue Wege gegangen, um auch das jüngere Publikum anzusprechen. So folgt auf einen Block mit drei Operetten-Stücken einer mit mit ‘normaler Musik’, dargeboten von unserem tollen Chor”, sagte Nacke zu einer weiteren Neuerung, um vielleicht auch die „Vierzig- und Fünzigjährigen anzusprechen”.

Mit dem Mettmanner Bauverein ist das bewährte Organisationsteam, wie Nacke es ausdrückte, komplett. „Es ist schon eine lieb gewordene Tradition auch in diesem Jahr als Sponsor dabei zu sein. Wir geben 350 Karten kostenlos an unsere Mitglieder weiter. Und der Erlös aus dem Kartenverkauf kommt auch in diesem Jahr wieder einer Mettmanner Einrichtung der Kinder- und Jugendförderung zugute”, so Christoph Erven. Welcher wird am Abend der Gala verraten.