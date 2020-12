Mehrgenerationenhaus in Mettmann : Mädchen basteln Weihnachtsgeschenke

Mehrgenerationenhaus in Mettmann

Mettmann Beim Mädchentag im Mehrgenerationenhaus sind die Heranwachsenden in drei Workshops kreativ gewesen. Handwerkliches Geschick war ebenfalls gefragt. Das soll die Mädchen und den Teamgeist stärken.

Normalerweise sind die Mädchentage größere Veranstaltungen mit rund 100 Teilnehmerinnen, mit vielen unterschiedlichen Workshops. Das ist in der derzeitigen Lage nicht möglich. Trotzdem sollte der Mädchentag nicht ausfallen. „Es ist sehr reduziert“, sagt Lisa Hoffmann vom Mehrgenerationenhaus. „Wir bieten drei Workshops an, die sehr kreativ sind.“ Doch auch handwerkliches Geschick war gefragt. „Sie müssen die Makramee-Technik erlernen“, erklärt Hoffmann. „Denn es ist uns wichtig, dass sie auch etwas mitnehmen.“ In zweierlei Hinsicht. Denn zum einen dürfen die Mädchen die Ergebnisse ihrer Workshops natürlich mit nach Hause nehmen, zum anderen sind sie nach diesem Mädchentag um einige Techniken, Tricks und Kniffe reicher. Die Workshops werden ausschließlich von Frauen geleitet.