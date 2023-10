Umjubeltes Konzert in Metzkausen Partytauglicher Udo Jürgens im Liederabend gefeiert

Vor und während des Konzerts wurden die Zuhörerinnen und Zuhörer bestens mit – keinem griechischen – Wein und Käse versorgt; der Funke sprang bereits nach dem zweiten Lied über: „Wir spielen ein Lied, das jeden Dienstagabend im ZDF die Helden meiner Kindheit ankündigte – Tom und Jerry“, kündigte Strenger an und haute anschließend mit dem prägnante Klavierintro zu „Vielen Dank für die Blumen“ in die Tasten. Die Musiker stellten zu Anfang gleich klar, nicht als Udo Jürgens-Imitatoren – womöglich sogar im Bademantel – anzutreten, sondern den Liedern ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Dem Publikum gefiel's. „Ich hab es heute in der Zeitung gelesen und bin spontan von Düsseldorf hierher gefahren – ich finde es großartig“, bekannte eine Besucherin. Ein Mettmanner, der ebenfalls spontan mit seiner Frau zum Liederabend kam, outete sich als echter Udo-Fan: „Ich habe unzählige Konzerte gesehen, stand sogar schon an seinem Grab in Wien .“ Kein Wunder also, dass bei ihm keine Wünsche offen blieben. Eine Konzertbesucherin reiste sogar aus der Nähe von Giethoorn in den Niederlanden an: „Herrlich, diese zeitlosen Lieder wieder einmal live erleben zu können.“