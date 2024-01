Lebensqualität in Mettmann Kita-Plätze sind rar und begehrt

Kommunen haben unter vielen anderen Aufgaben auch die Auflage, den Rechtsanspruch eines Kindes auf Betreuung, Bildung und Erziehung in Kita und Kindertagespflege zu erfüllen – also eine bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen. Was sich im Beamtendeutsch langweilig liest, ist unter dem Stichwort „Familienfreundlichkeit“ längst mehr als ein Soft Skill. Mit Familienfreundlichkeit versucht im Konkurrenzkampf mit anderen Städten auch Mettmann zu punkten. Allerdings bleibt die Frage nach der konkreten Kita-Situation vor Ort nebulös.