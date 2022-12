Lions Club Mettmann-Wülfrath Das sind die Adventskalender-Gewinnzahlen 2022

Der Kalender kostete in diesem Jahr sieben Euro. Davon gehen 1,10 Euro für die Druckkosten ab. Zehn Prozent des Erlöses durch den Adventskalender behält der Lionsclub für die eigene Kinder- und Jugendarbeit in Mettmann und Wülfrath. Mit dem übrigen Geld will er weiterhin Hospize im Kreis Mettmann unterstützen.