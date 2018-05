Mettmann/Wülfrath: Lions Club macht sich für andere stark

Mettmann/Wülfrath Im festlichen Rahmen ist gestern das 50-jährige Bestehen in der Neandertalhalle mit zahlreichen Gästen gefeiert worden.

Lions-Vizepräsident Dieter Dersch moderierte mit galanten Worten eine Jubiläumsveranstaltung, die mit rhetorisch geschliffenen Redebeiträgen dem hohen Anspruch dieses Jubiläums gerecht wurden. Franz-Peter Kreuzkamp ging in seiner Ansprache auf die Geschichte der Lions sowohl international als auch national ein und machte anhand von beeindruckenden Zahlen deutlich, dass die Lions-Bewegung ihrem Anspruch "We Serve" gerecht werde. Mitglieder der Lions stellen sich den gesellschaftlichen Problemen und versuchen dort, wo es nötig sei, uneigennützig zu helfen, lautete sein Credo.

Ulrich Mairose zählte viele Aktivitäten des Lions Clubs Mettmann-Wülfrath auf und verwies unter anderem auf den Einsatz für die Kinderhospiz-Bewegung in Wuppertal und Düsseldorf, für Kinderheime und dem Kinderschutzbund. "Zahlenmäßig an der Spitze steht die Unterstützung von in Not geratenen Einzelpersonen, Familien oder Gruppierungen, gefolgt von der Hilfe für Aus- und Umsiedler sowie für Flüchtlinge." Er machte unter großem Beifall deutlich, dass die Lions über 600.000 Euro für gemeinnützige und wohltätige Zwecke zur Verfügung gestellt hätten. "Das sind 600.000 Euro, die zunächst erarbeitet und dann verteilt werden", so Mairose.