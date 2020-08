Kommunalwahl in Mettmann : Linke treten mit offener Liste zur Kommunalwahl an

Mettmann Jürgen Gutt, der bislang mit Ria Garcia (Piraten) eine Fraktion bildete, hat jetzt 13 Mitstreiter. Die Piraten treten nicht mehr an.

(arue) Mit einer offenen Liste, bestehend aus Parteimitgliedern und Unterstützern, tritt „Die Linke“ zu den Kommunalwahlen am 13. September in Mettmann an. Der Kommunalwahlausschuss gab dazu jetzt grünes Licht. Mit 14 Kandidaten in den Wahlbezirken sowie einer Reserveliste von zehn Personen habe sich „ein starkes Team gefunden, das Mettmann vor allem sozialer gestalten möchte“. Das sagt Jürgen Gutt, pensionierter Lehrer des Berufskollegs, der in der vergangenen Legislaturperiode gemeinsam von Ria Garcia (Piraten) eine Fraktion gebildet hatte. Garcia steht nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung, die „Piraten“ treten zur kommenden Kommunalwahl in Mettmann nicht mehr an.