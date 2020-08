Linie O11 vom Goldberg beziehungsweise Stadtwald : Petition: Bus muss morgens zum Schulstart fahren

Mettmann Ausgerechnet zwischen 6.57 Uhr und 8.17 Uhr fahre auf der Linie O11 vom Goldberg beziehungsweise Stadtwald kein Bus, heißt es mit Blick auf ein Problem.

„Es gibt zwar mit der O11 einen Bus, der direkt am Kreisverkehr ,Toni-Turek-Allee’ die Kinder zu den nahgelegenen Grundschulen (GGS und KGS) und das Gymnasium (KHG) und auch zu der in Metzkausen gelegenen Grundschule (ALS) und zum Gymnasium (HHG) fahren könnte“, betont Sterz. Aber leider seien die Fahrtzeiten völlig ungeeignet zu einer Nutzung der Schüler, denn zwischen 6.57 Uhr und 8.17 Uhr fahre gar kein Bus. „Ausgerechnet also zur 7-Uhr-Zeit, den alle brauchen könnten, keine Chance“, bedauert Sterz. So bleibe den Schülern nur der Fußweg bis zur Innenstadt, um dort eine Verbindung zu bekommen. „Alternativ und wohl auch am häufigsten bringen also die Eltern die Kinder mit dem Auto“, beschreibt er die Konsequenz.