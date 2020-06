Wohnbebauung in Mettmann : Lindenpark – UBWG schlägt Moderation vor

Mettmann Der Mettmanner Bauverein will anstelle der alten Werkswohnungen an der Georg-Fischer-Straße neue Wohnbebauung errichten. Die benachbarte Firma Fondium hat Bedenken. Die Wählergemeinschaft UBWG schlägt jetzt vor, einen Verwaltungsrichter einzuschalten, um zu vermitteln – damit die Auseinandersetzung nicht im Klageverfahren endet.

(arue) Das Thema „Lindenpark“ steht am Dienstag, 9. Juni, erneut auf der Tagesordnung, nachdem der Hauptausschuss es in seiner vergangenen Sitzung verschoben hatte. Grund dafür war, dass die Stadtverwaltung die umfangreiche Sitzungsvorlage erst wenige Tage vor der Sitzung den Ausschussmitgliedern zugestellt hatte, so dass diese sich nicht gründlich genug vorbereiten konnten.

Die Wählgermeinschaft UBWG regt nun an, ein Moderationsverfahren ins Leben zu rufen, das ein Verwaltungsrichter begleitet. Grund sei, dass die Firma Fondium gegen den Bebauungsplan massive rechtliche Bedenken vorgetragen habe, so dass ein Verwaltungsgerichtsverfahren sehr wahrscheinlich sei. „Das Bebauungsplanverfahren würde sich dadurch noch Jahre in die Länge ziehen“, begründet Fraktionsvorsitzender Hans-Günther Kampen diesen Antrag, an dem offenbar auch weitere Fraktionen Gefallen finden. Es müsse auf jeden Fall verhindert werden, dass die Firma Fondium durch den Bebauungsplan nicht bei einer etwaigen Expansion behindert werde. Tatsächlich hatte bereits die Bezirksregierung Bedenken vorgetragen, aber auch Anwohner formieren sich zum Widerstand.