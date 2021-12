Lichterglanz in Mettmann : Advent, Advent ...

Eigentlich fehlt nur noch ein wenig Schnee: Das Adventshaus in Mettmann, Am Krumbach 12. Foto: Dirk Neubauer

Mettmann Viele hundert LEDs und Lichter erstrahlen in der Wohnstraße Am Krumbach. Haus Nummer 10 hat sich in ein strahlendes Adventssignal verwandelt. Dafür sorgt Maurice Gebesch, der mit seinen Kreationen aus Licht, Figuren und Deko-Material ein besonderes Signal setzt. Selbst der Pfahl des Halteverbotsschilds dient als Lämpchen-Träger.

Ein fröhlicher Schneemann hält Hausputz, der Weihnachtsmann macht Rast neben leuchtenden Rentieren und auf einem Eisberg spielen vier Pinguine miteinander: Zum perfekten Winter-Wunderland fehlt nur noch knirschender Pulverschnee. An der Adresse Am Krumbach 10 ist alles andere schon da. Das Adventshaus von Maurice Gebesch (18) leuchtet hell in dunkler Dezembernacht.

Besonders beliebt bei Kindern, die das Adventshaus besuchen: Der Schneemann, der selbst mit seinem Besen, unterwegs ist. Foto: Dirk Neubauer

„Ich dekoriere halt gern“, hatte der Schüler gesagt, als er Ende Oktober mit einer schaurig-schönen Halloween-Dekoration Nachbarn und Besucher der kleinen Mettmanner Straße aus dem Alltag riss. Schon damals versprach Maurice, er werde sein Elternhaus in der Vorweihnachtszeit ins Gegenteil verkehren und den Advent in die heimelige Wohnstraße bringen.

Pinguine hat es auf ihrer Eisscholle bis in die Kreisstadt getrieben. Foto: Dirk Neubauer