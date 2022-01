Unterfeldhaus : Letzter Markthändler will bleiben

Gazmen Bytyqi aus Bochum hat seit elfeinhalb Jahren einen Wochenmarkt-Stand am Neuenhausplatz in Unterfeldhaus, gleich am Hintereingang des dortigen großen Lebensmittelmarkts. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Seit vielen Jahren sorgt Gazmen Bytyqi für frisches Obst, Gemüse, Eier und Kartoffeln auf dem Markt in Hochdahl und in Unterfeldhaus, wo er der letzte verbliebene Händler ist – und jetzt deutlich höhere Gebühren zahlen muss.

Für Reporter ist es nicht leicht, mit Gazmen Bytyqi, dem Mann hinter dem letzten Unterfeldhausener Markstand, ins Gespräch zu kommen. Der Händler aus Bochum hat gut zu tun, eben alle Hände voll Obst und Gemüse , um die Taschen und Körbe der herbeiströmenden Kundschaft füllen. Die meisten sind Stammkunden und werden auch so begrüßt. Man kennt sich, erzählt, scherzt, und am Ende gibt es auch schon mal das eine oder andere Stück Obst gratis dazu. Schönen Dank, bis nächsten Mittwoch!

Das ist keine Floskel, denn die Unterfeldhauser, vor allem die dort recht zahlreich vertretenen Älteren, schätzen ihren Wochenmarkt am Mittwochvormittag, sei er mittlerweile auch noch so klein. „Die Auswahl ist gut und der Händler sehr nett. Er hat immer frische Ware, ich musste noch nie etwas wegwerfen“, sagt eine Hochdahlerin, die mittwochs extra zum Einkaufen nach Unterfeldhaus fährt, obwohl es donnerstags auch einen Markt in Hochdahl gibt. Den besucht die überzeugte Wochenmarkt-Einkäuferin auch, zumal sie dort, wenn sie am Mittwoch etwas vergessen haben sollte, auch wieder bei Bytyqi einkaufen kann.