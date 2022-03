Mettmanner hilft in Lettland : Lagerhalle für Lettlandhilfe gesucht

METTMANN Organisator Peter Langbehn braucht dringend adäquate Lagerräume für die Spenden. Bisher sind schon über 250 Transporte von Hilfsgütern nach Lettland erfolgt.

Peter Langbehn, seit mehr als 30 Jahren einer der führenden Organisatoren der Lettlandhilfe, freut sich über einen Erfolg: „Wir haben am letzten Februar-Wochenende einen 40-Tonnen-Transporter mit vielen Hilfsgütern in die lettischen Städte Madona und Cesvaine geschickt. Er ist nach fast drei Tagen dort heil angekommen.“ In diesen schweren Zeiten eine positive Nachricht. Doch es gibt auch eine schlechte Nachricht: Langbehn wurde die Lagerhalle an der Bibelskirch auf dem Grundstück des früheren Unternehmens Schmits GmbH gekündigt. Nun sucht er dringend nach einer neuen Halle.

Es sind rund 250 Transporte, die Langbehn in den vergangenen 30 Jahren auf die rund 2000 Kilometer lange Strecke gebracht hat. Bis so ein Transporter voll beladen die lange Reise antreten kann, vergeht viel Zeit, um ihm mit den unterschiedlichsten Hilfsgutern zu beladen „Bei dem jetzigen Transport habe ich Unmengen von Schokolade im LKW verstaut“, sagt der 81-Jährige. Den größten Teil der verschiedenen Hilfsgüter erhält Langbehn aus der Auflösung von Wohnungen. Das sind Möbel, Elektrogeräte, Musikinstrumente, vor allem gut erhaltene Gitarren und Geigen, auch Klaviere sind manchmal dabei. Diesmal hat er auch viele neuwertige bis gut erhaltene Orientteppiche im Transporter gelagert. Vor allem in den ländlichen Gegenenden im Umkreis von den größeren Städten, wie Madona und Cesvainer, sind die diversen Hilfsgüter gefragt, betont der Organisator. „Außerhalb der Städte herrscht in Lettland große Not.“

Auch in den Städten, in denen viele Waren grundsätzlich erhältlich sind, seien Menschen auf Hilfe angewiesen. „Die Waren sind zwar in den Geschäften vorhanden, doch sind es nur wenige Menschen, die sich diese Güter leisten können. In Lettland ist das Lohn- und Gehaltsniveau so niedrig, dass es nur für wenige Leute erschwingbar ist“, erläutert Langbehn. Daher sei es weiterhin notwendig, dass er alle zwei Monate einen großen Transporter auf die Reise schickt. „Es sind lettische Speditionen, die die Hilfsgüter auf dem Rückweg von der Belieferung an Kunden in Deutschland und Westeuropa, mitnehmen“, nennt Langbehn die Wege der logistischen Organisation. „Nur so ist gewährleistet, dass die Transportkosten im finanziellen Rahmen bleiben.“ Er selbst fährt mindestens einmal im Jahr für mehrere Wochen nach Lettland, um seine guten Kontakte im Land zu pflegen und für die Lettlandhilfe aufrechtzuerhalten.