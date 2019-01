Diskussion um Neandertalerfigur auf Ampeln im Kreis Mettmann: Reaktionen: von „Klasse Idee!“ bis „Aprilscherz“

Kreis Mettmann Der Kreis prüft auf Anregung der UWG, ob die Umrüstung der Fußgängerampeln imagefördernd wäre.

Der Kreis prüft zurzeit auf Anregung der Politik, ob ein stilisierter Neandertaler kreisweit oder zumindest in direkter Nähe zum Neanderthal Museum als Ampelmännchen eingeführt werden kann. Wir fragten die RP-Leser nach ihrer Meinung. Die Antworten bilden die ganze Bandbreite zwischen Zustimmung und Ablehnung ab. Hier eine Auswahl von Stimmen.

„Sind das unsere Probleme in Mettmann? Bevor man über solche kostspieligen Änderungen der Ampelanlagen weiter nachdenkt, sollte man sich zunächst mal um die Beseitigung der Buckelpisten Oberstraße, Eichstraße, Düsselring und Eidamshauserstraße kümmern. Es verwundert, dass noch vor einer Woche beklagt wurde, dass die Stadt kein Geld hat, andererseits jetzt solch unnötige Ampeländerungen vorgeschlagen werden. Oder bekommt man die kostenlos, oder aus einem anderen Topf ?“

Image Besonders im Bereich des Neanderthal Museums, so die Unabhängigen Wähler im Kreis, sollten die Neandertaler die Ampelmännchen ablösen. Der Kreis will dies prüfen.

Außerdem möchte ich mich nicht in die Steinzeit versetzen lassen und von einem Speer tragenden Neandertaler zum Warten oder Gehen auffordern lassen. Wo leben wir eigentlich? Das ist für mich wieder einmal ein Beispiel, wie man dem mündigen Bürger die „Arbeit“ der Damen und Herren Politiker verkaufen will, ihn aber gleichzeitig immer mehr von den Wahlurnen vertreibt.“

„Die Idee finde ich gut und witzig. Nur müssten die vor der Ampel Wartenden sofort und ohne Nachzudenken das Ampelmännchen mit dem Neandertaler in Verbindung bringen. Ich sehe nur einen alten Mann mit Lendenschurz. Weitere Kreativität ist gefragt.“

„Sicher eine witzige Idee, aber eignet sie sich wirklich zur Imagepflege? Ohne eine massive Aufklärungskampagne könnte im neuen Ampelsymbol eher ein am Stock gehender Senior von heute erkannt werden, für den Ampeln natürlich von besonderer Bedeutung sind, aber eben nicht für ihn allein, sondern auch für Kinder und alle anderen Gruppen unserer Gesellschaft.“

„Klasse Idee! Hut ab! Vor allem direkt vor dem Museum wäre das genial! Man gibt so viel Geld für Mist aus! Da wären die paar Euros gut angelegt! Und das wird ja wohl nicht die Welt kosten, das Piktogramm zu ändern! Die Ampeln selber bleiben ja stehen!“

„Na klar wäre das förderlich für den Kreis. Warum man auch den Kreis nicht in Neandertalkreis umbenennt, ist nicht verständlich. Was steht momentan für den Kreis Mettmann? Der dicht besiedelste Kreis in Deutschland, da kann sich doch keiner vorstellen, dort könnte es auch schön sein.“