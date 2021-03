Wettbewerb in Mettmann, Erkrath und Wülfrath : Wer ist der beste Vorleser?

In Mettmann, Erkrath und Wülfrath wurden die diesjährigen Stadtsieger im Vorlesewettbewerb ermittelt. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Konrad-Heresbach-Gymnasiast Lennard Schöller zieht als – diesmal digital ermittelter – Mettmanner „Stadtmeister“ im Vorlesewettbewerb in die nächste Runde. Dort trifft er auch auf Hannah Frank aus Erkrath und Ina Gladbach aus Wülfrath.

Lennard Schöller ist Stadtsieger des Vorlesewettbewerbs in Mettmann. Er besucht das Konrad-Heresbach-Gymnasium und hatte sich für das Buch „Roboter träumen nicht“ von Lee Bacon entschieden. Damit ist der Gymnasiast weiter im Rennen. Als so etwas wie der Stadtmeister wird er nun in der nächsten Runde, dem digitalen Regionalentscheid, als Mettmann-Vertreter teilnehmen.

Diese Runde wird von der Stadtbücherei Hilden organisiert. Sechstklässler Lennard setzte sich gegen die Konkurrenten Finn Holstein, der den Wettbwerb an der Carl-Fuhlrott-Realschule für sich entschied, sowie Lara Surkau, Beste des Heinrich-Heine-Gymnasiums, durch.

Info Geschichte des Schülerwettbewerbs Geschichte Seit 1959 gibt es den Vorlesewettbewerb vom Börsenverein des Buchhandels. Er findet in Zusammenarbeit mit Bibliotheken, Schulen und Buchhandlungen statt. Etwa 700.000 Sechstklässler machen mit.

Aus Wülfrath schaffte Ina Gladbach vom Städtischen Gymnasium den Sprung in den Regionalentscheid. Die Zwölfjährige hatte sich „Alea Aquarius, der Ruf des Wassers“, von Autorin Tanya Stewner ausgesucht – und könnte sich mit ihrem Vorlesetalent eine berufliche Perspektive als Hörbuch- oder als Synchronsprecherin durchaus vorstellen, wie sie Bürgermeister Rainer Ritsche erzählte. Am Vorlesen gefällt ihr, „dass man kreativ sein kann, mit Stimme, Mimik und Gestik. Der Ausflug in fiktionale Welten sei gerade jetzt toll, da man wegen der Pandemie-Einschränkungen nicht so viel unternehmen könne.

Den Stadtsieg für Erkrath hat Hannah Frank aus der sechsten Klasse des Gymnasiums am Neandertal errungen – mit ihrem Vorlesevideo „Buchtitel“ überzeugte sie die Jury auch im virtuellen Format. Der jährliche Vorlesewettbewerb für die sechsten Klassen, initiiert vom Börsenverein des deutschen Buchhandels, findet in diesem Jahr ausschließlich im digitalen Raum statt. Die Schulsieger wurden eingeladen, ein Vorlesevideo zu erstellen und dieses auf einer nichtöffentlichen Plattform für die Jury einzustellen. Aus den hochgeladenen Videos des ganzen Kreises werden zuerst die Stadtsieger oder Stadtsiegerinnen ermittelt und später – von einer anderen Jury – aus diesem Personenkreis dann der Kreissieger oder die Kreissiegerin. Erkrath drückt Hannah für die nächste Runde also die Daumen.

Der Wettbewerb verlief eben diesmal, bedingt durch die Pandemie, anders als sonst. In Mettmann wurde nicht in der Stadtbibliothek der Stadtentscheid durchgeführt, um aus den drei Schulsiegern der 6. Klassen und aus den Gewinnern der freiwillig teilnehmenden Grundschulen den Stadtsieger zu küren. „Wir konnten noch im Dezember, vor dem Lockdown, unter Einhaltung der Aha-Regeln in der Aula lesen“, erinnert sich Barbara Fuchs, Konrektorin und Deutschlehrerin an der Carl-Fuhlrott-Realschule.

Zuvor hatten alle vier sechsten Klassen den jeweiligen Klassensieger ermittelt. Die Sieger traten dann im nächsten Schritt gegeneinander an. „Sonst feuern die Mitschüler regelrecht an. Diesmal gab es natürlich nur ganz reduziertes Publikum“, entstand eine „ungewöhnliche Atmosphäre“. Auch die Jury setzte sich anders als sonst zusammen, nämlich nur aus den Deutsch- und Klassenlehrern. Elternvertreter sowie vom Mitglieder des Fördervereins fehlten.

Zu den Kriterien bei der Bepunktung zählen neben dem fließenden Vortrag auch die deutliche Aussprache. „Wir wollen keine Schauspieler, aber einen lebendigen Vortrag“, benennt Barbara Fuchs ein weiteres Kriterium. Der pädagogische Hintergrund dabei ist, „sich zu trauen und den Mut zu haben, auch vor Fremden vorzutragen“. Übrigens beginnt das an der Carl-Fuhlrott-Realschule schon früh, etwa, wenn Hausaufgaben vorgetragen werden. „Denn nur wer gut vorliest, kann andere begeistern.“ Mit dem von ihm ausgewählten Text sowie einem fremden Stück konnte sich Finn Holstein durchsetzen.

„Für die Teilnahme an der nächsten Runde haben wir ihn dann technisch unterstützt“, erinnert sich die Lehrerin an Hilfestellung beim Video-Dreh. Bedingt durch die Pandemie musste die Veranstaltung nämlich dann komplett digital durchgeführt werden. Zum ersten Mal in der Geschichte dieses renommierten Vorlesewettbewerbs.

Das brachte Neuerungen mit sich. So konnten in Mettmann nur die drei Schüler der weiterführenden Schulen teilnehmen. Also ließen Lara, Finn und Lennard Videos von sich selbst beim Vorlesen aufnehmen und luden ihre Beiträge auf einer Plattform des Börsenvereins hoch. Der Vorlesebeitrag bestand aus einem dreiminütigen, selbst ausgewählten Text plus einer Kurzvorstellung von sich und dem Buch. Auch die einberufene Jury tagte anders als bekannt.