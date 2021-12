Abschied VHS-Leiterin : Ein Leben zwischen Bildung und Politik

Info

Lebenslauf Barbara Lorenz-Allendorff (Jg. 1955) hat an der RWTH Aachen und der TU Dortmund studiert. In Chemie und Französisch legte sie die erste und zweite Staatsprüfung für das höhere Lehramt ab. Es folgte ein Studium der Organisationspsychologie und des Weiterbildungsmanagements. Nach Führungspositionen bei Volkshochschulen in Leverkusen und Hagen/Südwestf. übernahm sie 1996 die Leitung der VHS Mettmann/Wülfrath. Von 2004 bis 2009 war sie Bürgermeisterin von Wülfrath.