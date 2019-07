Bilanz der Schuldnerberatung für Mettmann : Leichtsinnige Ausgaben Grund für Überschuldung

Mettmann Nicht mehr die Arbeitslosigkeit, sondern unvernünftiger Konsum rückt als Armutsrisiko an erste Stelle im Kreis Mettmann.

(arue) Die Caritas-Schuldnerberatung hat im vergangenen Jahr 249 Menschen in Mettmann, Heiligenhaus und Haan beraten. Dabei stellte sich heraus, dass die Ursache für dieses Problem vielschichtig sind. Dabei haben die Finanzexperten der Caritas festgestellt: Kinder und Jugendliche erwerben die Fähigkeit zu einem vernünftigen Umgang häufig nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie, weil den Eitern diese Kompetenz selber fehlt.

„Wenn Menschen in finanzielle Not geraten, brauchen sie – unabhängig von der Einkommenssituation – Unterstützung. Denn Überschuldung destabilisiert die Betroffenen in verschiedener Weise, nicht nur durch oft ungeklärte rechtliche, wirtschaftliche und soziale Fragen, sondern auch in psychischer und gesundheitlicher Hinsicht“, sagt Beyll. Nicht selten entstehe ein Teufelskreis, den die Betroffenen oft ohne Begleitung nicht durchbrechen könnten. Aus dem aktuellen Jahresbericht der Creditreform gehe nun hervor, dass nicht mehr Arbeitslosigkeit Hauptursache für Überschuldung ist: Zunehmend seien unwirtschaftliches Haushalten und unangemessenes Konsumverhalten Gründe für Schulden. Hinzu kommen steigende Mieten und eine Mietbelastungsquote von über 30 Prozent.