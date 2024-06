9. Kunst- und Klangmeile in Leichlingen Kultur lockt an jeder Straßenecke

Die Kunst zum Sehen und Selbermachen ist nebenbei auch schon ein Vorgeschmack auf die Straßengalerie, die am Samstag, 22. Juni, eröffnet wird. 16 Künstler präsentieren dann ihre Werke in 19 Ladenlokalen in Leichligen und Witzhelden. „So können auch diejenigen, die sonst nicht regelmäßig Ausstellungen besuchen, bis zum 14. Juli das ein oder andere Werk entdecken“, merkt die Stadtsprecherin an.