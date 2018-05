Kreis Mettmann : Lehrer heben Sprachschätze

Kreis Mettmann Schulen, die am Modellprojekt beteiligt sind, stellen ihre Erfolge am 28. Juni vor.

Vier Grundschulen aus dem Kreis Mettmann haben jetzt erfolgreich an dem Modellprojekt "Sprachschätze" teilgenommen. Kinder mit Integrationshintergrund sollen damit besser in die Schulen integriert, Bildungsbenachteiligungen abgebaut werden.

Das Programm, das im Schuljahr 2015/2016 gestartet ist, wird in Zusammenarbeit mit der Landesweiten Koordinierungsstelle der Kommunalen Integrationszentren NRW (LAKI) und dem Kreisintegrationszentrum Mettmann durchgeführt. Folgende Schule waren beteiligt: die GGS Am Neandertal in Mettmann, die Erich Kästner Schule in Ratingen, die Hermann-Gmeiner Schule in Monheim und die Grundschule Nordstadt in Velbert.

Um weitere Schulen und Lehrkräfte über die Erfahrungen der "Sprachschätze"-Schulen im Kreis Mettmann zu informieren, läuft am Donnerstag, 28. Juni, von 14 bis 17 Uhr in der Kreisverwaltung Mettmann, Düsseldorfer Str. 47 (Raum ehemalige Kantine), eine Informations-Veranstaltung. Die bislang an dem Projekt beteiligten Schulen stellen dann an Informationsinseln ihre Erfahrungen, Materialien und Ansätze zur interkulturellen Schulentwicklung vor.



"Sprachschätze" ist eine zweijährige Qualifizierungsmaßnahme der LAKI zur sprachlichen und interkulturellen Schulentwicklung. Sie hat zum Ziel, dass Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte reflektierter mit der Vielfalt im Klassenzimmer umgehen. Lehrer sollen alle sprachlichen Ressourcen der Kinder wahrnehmen, sie nutzen und sie auf dem Weg von der Alltagssprache zur Bildungssprache unterstützen.

Jede der beteiligten Schulen innerhalb des Modellprojektes hat an fünf Qualifizierungen teilgenommen. Unterstützt wurde dieser Prozess der Schulentwicklung durch die Einrichtung von professionellen Lerngemeinschaften. Sie bestehen unter anderem aus Schulleitungen, Lehrkräften und Erziehern. In diesen Lerngemeinschaften wurden die Inhalte der Qualifizierung gemeinsam mit dem Kreisintegrationszentrum besprochen und die Umsetzung in den Schulalltag vorbereitet.

Informationen und Anmeldung unter Telefon 02104 99-2156 oder Anmeldung per E-Mail unter ki@kreis-mettmann.de.

