Mettmann Tom Tailor schließt Mettmann-Filiale

„Nach dem Rückbau wird das Ladenlokal an Thalia übergeben und Thalia baut aus. Der Eröffnungstermin steht noch nicht fest.“ Lang also wird die Lücke nicht bestehen bleiben. Wie Centermanagerin Ulrike Kundt-Abend und Vermietungsmanager André Czichy anlässlich der Geburtstagssause des Einkaufszentrums bereits im Mai ankündigten, wird dann für den neuen Mieter übergeben. Aus der Buchhandlung Schlüter wird im Oktober eine Thalia-Filiale. Das alte Ladenlokal wird geräumt, die Buchhandlung zieht dann in das frei werdende Geschäft von Tom Tailor.