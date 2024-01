Lebensqualität in Mettmann Rätselraten um Traglufthalle, Stadthalle und Luisenhof

Beispiel 1: das vormalige Hotel Luisenhof. Zur Unterbringung Geflüchteter wurde das Ex-Hotel an der Florastraße im Stadtteil Metzkausen von der Verwaltung angemietet. „Nach Mietbeginn wurde das Gebäude sechs Monate nicht genutzt. Auch drei Monate nach Erstbezug lebten dort gerade einmal acht Personen (von maximal 56)“, erinnert M.U.T., was einer Auslastung von etwa 14 Prozent entspricht. Die monatliche Miete beträgt 27.500 Euro und „in Zeiten des Leerstands sind Kosten in Höhe von. 165.000 Euro entstanden.“ Nach M.U.T.-Recherche beträgt der aktuelle Belegungsstand 43 Personen. „Wie jetzt bekannt wird, kauft die Stadt Mettmann das Gebäude. Durch Umbaumaßnahmen soll eine künftige Kapazität von 90+ Personen realisiert werden.“