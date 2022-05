Hochdahl : Leck an Silofahrzeug hält Feuerwehr in Atem

Leck an Silofahrzeug hält Feuerwehr in Atem

Erkrath Der Lkw hatte Ammoniumsulfat für die Düngemittelherstellung geladen. Eine Gefahr für Bürger bestand laut Experten nicht. Der Einsatz dauerte bis 15 Uhr.

(RP) Mit dem Einsatzstichwort „BC-Unfall“ wurde die Feuerwehr Erkrath am Sonntagvormittag (15. Mai) zur Hackberger Straße in den Stadtteil Hochdahl gerufen. Dort sollte aus einem Silozug eine Flüssigkeit auslaufen. Vor Ort konnte an dem am Straßenrand abgestellten Fahrzeug eine Undichtigkeit mit Flüssigkeitsaustritt im hinteren Fahrzeugbereich festgestellt werden und es hatte sich eine Flüssigkeitslache unter dem Heckbereich gebildet, berichtet die Feuerwehr.