Mettmann/Erkrath: Lebensgefahr: Frau wird von eigenem Auto überrollt

Mettmann/Erkrath Schwer verletzt wurde eine 39 Jahre alte Frau gestern bei einem Unfall an der Bismarckstraße. Es besteht Lebensgefahr.

Wie die Polizei berichtet, fuhr die Erkratherin mit ihrem Seat aus einer Tiefgarage an der Bismarckstraße heraus. Dann stellte sie den Wagen oben auf der Kuppe der ansteigenden Ausfahrt ab, ohne dabei jedoch die Handbremse anzuziehen oder einen Gang einzulegen. Um vermutlich das Rolltor der Garage von Hand zu schließen, stieg die Seat-Fahrerin aus und begab sich wieder in die Tiefgarage. Kurz bevor sie dort den Schalter des Rolltores erreicht hatte, setzte sich das ungesicherte Auto in Bewegung und rollte das Gefälle zur Tiefgarage zirka 15 Meter herunter.