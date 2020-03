Polarstation Neumayer III : Mettmannerin forscht in der Antarktis

Mettmann/Antarktis Anna-Marie Jörss ist Meteorologin. Sie arbeitet unter extremen Bedingungen auf der Polarstation Neumayer III im ewigen Eis.

„Ich hatte schon zu Studienzeiten in WGs gelebt. Aber hier ist alles anders“, erzählt die Meterologin fröhlich. Knapp 14 Monate wird sie auf Neumayer III verbringen, um Daten zu erheben und auszuwerten. „Das Ozonloch wurde hier ganz in der Nähe entdeckt“, kontinuierlich erhebt sie Daten, dazu lässt sie täglich Messballons vom Dach der Station in bis zu 35 Kilometer Höhe aufsteigen. Morgens um 5.30 Uhr steigt sie das erste Mal in ihren Schneeanzug, um das Wetter zu beobachten, „das mache ich alle drei Stunden bis Mitternacht“, beschreibt sie ihren Arbeitstag. Nachts übernehmen auch Kollegen Dienste, so dass Anna-Marie Jörss in den Schlaf kommt. Wie sehen Wolken aus, wie ist die Sichtweite und ähnliches erhebt sie für Eintragungen der Wettermodelle. Zur täglichen Routine gehört ebenso der fortlaufende Kabelcheck, „die richtige Tarierung muss gewährleistet sein, die Messeinrichtungen sind wartungsintensiv“. „Ich bin in der Antarktis, das ist der Wahnsinn“, freut sie sich über ihren faszinierenden Job. Auch wenn es zurzeit stürmisch ist, „ich kann keine zehn Meter weit gucken“. Schnee sieht hier „ganz anders aus, als wir ihn aus Deutschland kennen“, durch den Wind stark komprimiert, entstehen auf seiner Oberfläche eben auch windbedingt „tolle Muster, er sieht immer anders aus“. Im antarktischen Sommer, also bis Ende Januar, ging die Sonne niemals unter, erzählt Anna-Marie Jörss. Seitdem werden die Tage immer kürzer und „wir haben inzwischen tatsächlich ein paar Stunden lang Nacht. Das Licht, das in der Dämmerung entsteht, ist unheimlich schön.“ Irgendwann geht die Sonne nicht mehr auf, die Polarnacht beginnt. „Die erleben hier ausschließlich die Überwinterer, da sonst niemand hierherkommen kann.“ Das Meer friert zu, Schiffe können nicht passieren, Flugzeuge nicht landen. „Auf diese Zeit freue ich mich ganz besonders!“ Die Versorgungslage übrigens ist trotzdem gesichert, aus einem zu Forschungszwecken für die Raumfahrt angelegten Gewächshaus stammt – schöner Nebeneffekt - Gemüse, Kartoffeln und Äpfel wurden eingelagert. „Fleisch, Fisch, Säfte – wir haben alles, was das Herz begehrt.“