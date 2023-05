Leben retten in Mettmann Erste-Hilfe-Fibel als Notnagel

Ein Kernaufgabenfeld des DRK als Hilfsorganisation ist die Ausbildung in der Ersten Hilfe. Nun hat der Kreisverband eine 28 Seiten strake Broschüre als Erste-Hilfe-Fibel publiziert. Die Idee zur Erstellung ist in einer Arbeitsgruppe entstanden, in der sowohl der Kreisverband Mettmann als auch die 13 DRK-Ortsvereine im Kreis Mettmann vertreten sind, wie DRK-Mitglied Reinhold Salewski informiert. Die fachliche Zuarbeit zu den einzelnen Erste Hilfe-Themen ist durch das Erste Hilfe-Team des DRK-Kreisverbandes erfolgt. Die Fibel ist vor wenigen Wochen in Druck gegangen, es gibt sie in 13 Versionen. „Je eine Version für einen DRK-Ortsverein. Auf zwei Seiten der Fibel stellt sich der Ortsverein vor.“ Der Rest sind geballte Infos zu Themen wie Druckverband, stabiler Seitenlage, Wiederbelebung oder Bauchverletzungen. Die Broschüre ist kostenlos und via info@DRK-mettmann.de oder Telefon 02104 216900 zu beziehen. Sie ersetzt keinesfalls ärztliche Inhilfenahme.