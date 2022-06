Leben in Mettmann: Kinderfest mit Schnee-Eule und XXL-Rutsche​.

Mettmann Der Bürgerverein Metzkausen begrüßte mehr als 1000 Gäste in der Astrid-Lindgren-Schule. Nach zwei Jahren Zwangspause gab es zahlreiche Angebote - zum Spielen und Genießen.

So voll ist der Schulhof der Astrid-Lindgren-Schule mit rund 350 Schülern während des normalen Schulbetriebs nicht: Mehr als 500 Kinder samt Mutter, Vater oder Großeltern in Begleitung – also insgesamt mehr als 1000 Personen kamen zum 9. Kinderfest des Bürgervereins Metzkausen. Bürgermeisterin Sandra Pietschmann bediente an der Popcorn-Maschine. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wehte Duft von frisch gebackenen Waffeln durch die Schule.

„Wir haben rund 440 Kinder persönlich eingeladen und dazu Mädchen und Jungen, die zurzeit in Mettmanner Flüchtlingsunterkünften wohnen“, berichtete Gregor Neumann, Vorsitzender des Bürgervereins. Bei strahlendem Sonnenschein verbrachten alle zusammen einige schöne Stunden miteinander. Auf der einen Hälfte einer Tischtennisplatte hatten Birgit Herbst und Rudolf Lutzmann ihre Herausforderung aufgebaut. In neun Blumentöpfe warteten diverse Kräuter darauf, betastet, beschnuppert – und allein dadurch erkannt zu werden. Spätestens bei einem Gewächs mit stabilen grünen Stämmchen und nadelförmigen Blättern scheiterten viele Probanden. „Das riecht merkwürdig – fast wie Coca Cola“, sagte eine der Omas, die von den Kindern ganz oft als Sachverständige bemüht wurden. Tatsächlich: Das Cola-Kraut hatte sich unter Salbei, Basilikum, Petersilie und Pfefferminz gemischt. Frisch gepflückt oder getrocknet eignet sich Cola-Kraut zum Würzen von Quarkspeisen und Salaten, ist aber auch ein Heilkraut bei Hauterkrankungen, Rheuma oder Gicht.

Der ADFC Mettmann warb dafür, sich verstärkt aufs Fahrrad zu schwingen – für die eigene Gesundheit sowieso, aber auch für die des Weltklimas. Der Vorsitzende des Bürgervereins, Gregor Neumann, verwies auf den Glasfaserausbau als weiteres Zukunftsthema. Er ist Thema beim Bürgerstammtisch am heutigen Dienstag, 14. Juni, um 19.30 in der Aula des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Nach Obschwarzbach und Metzkausen soll Glasfaser in weiteren Stadtteilen verlegt werden. Für jeden heute Abend abgeschlossenen Vertrag werde die Deutsche Glasfaser eine Spende an die Mettmanner Tafel überweisen, so Neumann.